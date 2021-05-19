لجنة في «الوطني» تناقش سياسة الضمان الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.

كما اطلعت اللجنة في اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، على تقريرها النهائي لموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقال ضرار بالهول الفلاسي إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على التقارير والمعلومات المقدمة من وزارة تنمية المجتمع حول موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، موضحاً أن اللجنة ناقشت جميع محاور الموضوع واطلعت على العديد من الدراسات والتقارير التي تستند إلى معايير علمية تؤصل مفهوم الضمان الاجتماعي.

لجنة الشكاوى

إلى ذلك، عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً عن بُعد برئاسة مريم ماجد بن ثنية رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، اطلعت فيه على 24 شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة رضا البيرق مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأسامة أحمد الشعفار، وحميد العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان.

وقالت مريم ماجد بن ثنية، إن اللجنة اطلعت على 24 شكوى جديدة واردة للمجلس، وتابعت مسار الشكاوى ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لمزيد من الاستيضاح. وأضافت إن اللجنة ناقشت اقتراحات آلية النظر والبت في الشكاوى من خلال نظام يكفل تسريع مسار الشكوى، وتمت تجربة النظام الإلكتروني الجديد، برنامج تسريع آلية الشكوى.

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