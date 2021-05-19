22 وحدة متنقلة لتطعيم كبار المواطنين في «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

واكبت جولة لـ «البيان» جودة الخدمات التمريضية التي يقدمها مركز خدمات كبار السن بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وآلية العمل، خصوصاً في ما يتعلق بإعطاء اللقاحات لكبار المواطنين والمسنين في منازلهم، من خلال الحملة التي انطلقت في يناير الماضي.

والتي تم فيها تطعيم أكثر من 5 آلاف من كبار المواطنين والمسنين وذويهم، إضافة إلى الفئات المساندة التي تعمل معهم في المنازل، بوساطة كادر طبي وتمريضي من الكفاءات المتميزة التي تعمل في المجال الصحي، كما كشفت الجولة أن الفريق الذي يمنح التطعيمات ويقدم الخدمات الطبية للحالات من كبار المواطنين والمسنين مكون من 22 وحدة متنقلة.

استمرار

وقال سليمة محمد البلوشي رئيس شعبة الوحدات المنتظمة بمركز خدمات كبار المواطنين بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لـ«البيان»: إن خدمة إعطاء اللقاح لكبار السن من المواطنين والمقيمين بمنازلهم بدأت في الخامس عشر من يناير 2021 وما زلنا مستمرين فيها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمنطقة الشارقة الطبية.

وذلك بعد أخذ الاحتياطات الاحترازية كافة التي يجب اتباعها عند القيام بعملية التطعيم، فشملت الخدمة كبار السن من المواطنين وذويهم، إضافة إلى الفئة المساندة التي تعمل معهم، كما أنه في تلك الفترة تم فتح المجال أمام كبار السن من المقيمين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المراكز الصحية التي تمنح اللقاحات.

وذلك تيسيراً لهم وحفاظاً على سلامتهم وصحتهم، مبينة أن آلية منح اللقاح لكبار المواطنين تبدأ بتقديم الطلب من ذوي المسن عبر الرقم المجاني 800700، فيتم التواصل مباشرة مع الأسرة في اليوم التالي.

مسحات

وأوضحت أن هناك 5 آلاف مسن تم منحهم اللقاح منذ بدء عملية التطعيم من قبل كادر تمريضي مؤهل بعد أن تم تدريبهم على إجراء المسحات ومنح اللقاحات بعد التأكد من أن كبار السن لم يخالطوا مصابين أو يكونوا حاملين للفيروس، وفي حال مخالطتهم يتم فحصهم مرة أخرى بعد 10 أيام، مشيرة إلى أن هناك 1700 حالة من كبار السن تتم متابعتهم.

آلية

من جهتها، قالت سميرة أصغر محمد، مدققة الأوراق والمستندات وفاحصة الطلبات التي تقدم من أسر المسنين بمركز خدمات كبار السن بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إنه عند تسلّم الطلبات يتم الاتصال بذويهم لمعرفة تاريخهم المرضي وبالتالي تعريفهم بتاريخ الزيارة، مبينة أن آلية العمل تتمثل بتقديم الطلب على الرقم المجاني المخصص لتلك الخدمة المجانية، فيتم التواصل مع مقدم الطلب لمعرفة الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم.

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