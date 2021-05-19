بلدية دبي تغلق صالوناً وتوجه 32 تنبيهاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي صالوناً لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، أول من أمس، إذ نفذ مفتشو البلدية 2362 زيارة تفتيشية، وتمت مخالفة مؤسستين وتوجيه 32 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية اشتراطات وتدابير السلامة العامة 2327 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي في جولاتهم الرقابية اليومية على التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

ويتابعون جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات ومن أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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