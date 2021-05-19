منتدى خليجي يركّز على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكّد أخصائيو الرعاية الصحية المشاركون في المنتدى الثاني الخليجي متعدد التخصصات لسرطان الرئة، الذي عقد أخيراً بشكل افتراضي، دور تعزيز فحوص الكشف عن سرطان الرئة لدى المرضى المعرّضين لخطورة مرتفعة في خفض معدل الوفيات المرتبط بالمرض في منطقة الخليج العربي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يحتل سرطان الرئة المرتبة السابعة بين السرطانات الأكثر انتشاراً على مستوى المنطقة، ويشكل نحو 4.6% من جميع حالات السرطان، وفي الإمارات العربية المتحدة يعتبر سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الذكور.

وقال الدكتور حميد الشامسي، مدير خدمات السرطان والأورام في مركز برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام: يعتبر سرطان الرئة من الأسباب الرئيسية للوفاة في منطقة الخليج العربي، ونحن ندرك أهمية الكشف المبكر في نجاح علاج المرض، وتتبع دائرة الصحة في أبوظبي بروتوكولات فحص واضحة لسرطان الرئة، لكن نسبة المشاركة منخفضة، ولا نمتلك الكثير من البيانات كما هو الحال لأنواع السرطان الأخرى، ومن الضروري جداً أن نتمكن من تحصيل هذه البيانات وتحليلها وفهمها.

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