«كهرباء دبي» تبحث و«سيمنس للطاقة» تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من «سيمنس للطاقة» ضم الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، وديتمار سيرسدورفر، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة الشرق الأوسط.

وذلك في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتبادل أفضل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات العالمية. وحضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

وأوضح معالي الطاير خلال الاجتماع أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تسهم في توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي. وأشار معاليه إلى أن الهيئة ستدشن اليوم مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس للطاقة.

حلول مبتكرة

وأضاف معالي الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتنسجم استراتيجياتنا وخطط عملنا مع استراتيجيات إمارة دبي والاستراتيجيات الاتحادية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة النظيفة.

ولدى الهيئة شراكة استراتيجية مع شركة سيمنس العالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، لا سيما في مجال الحلول التقنية المتعلقة بإنتاج الطاقة ومجالات البحوث والتطوير في قطاع الطاقة بما في ذلك إنتاج وتخزين الطاقة والشبكات الذكية. ولدينا شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات عالمية في مجالات دمج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء، وإنترنت الأشياء.

واستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدات إنتاج الطاقة، وكفاءة الطاقة والاستدامة، والأمن الإلكتروني، والروبوتات، والمباني الذكية وغيرها. وتهدف هذه الشراكات إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

رؤية

ومن جهته، قال الدكتور كريستيان بروخ: من دواعي سروري أن ناقشت مع معالي سعيد الطاير تعاوننا ورؤيتنا المشتركة للمستقبل، إضافة إلى احتياجات الطاقة العالمية، وأنا من المعجبين دائماً بالقيادة في دبي والإمارات ورؤيتها لبناء مستقبل مستدام. وبالنسبة لنا في شركة سيمنس للطاقة، فإن الأمر يتعلق بالتعاون مع شركاء أقوياء لديهم القدرة والكفاءة.

وفي هذا الصدد، يسعدني أن أكون هنا ليس لمناقشة المشروع المشترك الذي ننفذه فحسب، ولكن أيضاً الابتكارات التي نريد أن ننفذها غداً وما يحتاجه العالم في المستقبل. ومن دواعي سروري أن أحضر إلى هنا وأن يكون لدينا شراكة موثوقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي الطاير على وجه الخصوص. وأنا ممتن جداً لهذه الفرصة لمناقشة هذه الأمور.

تعاون

تتعاون فرق العمل من الهيئة و«سيمنس» في البحوث والتطوير في مجالات عدة. ومن بين المشروعات الواعدة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس للطاقة، مشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج غاز الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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