اتفاقية لتطوير التلقيح الاصطناعي لنخيل التمر باستخدام «الدرونز»

المصدر: العين - البيان

وقعت كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة «كود ثري فورتين- CODE Three Fourteen Technology LLC»، لتعزيز عملية تلقيح نخيل التمر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة «التلقيح الاصطناعي لنخيل التمر بطائرات الدرونز».

وتم توقيع المذكرة في مبنى الكلية بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور محمد سالم اليافعي نائب العميد وكيل الكلية، ومحمد الموسى ـ المدير العام لشركة «كود ثري فورتين»، وأحمد أبو الهول الفلاسي ـ المدير التجاري، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون البحثي بين جامعة الإمارات والشركة في مجال تطوير إنتاج نخيل التمر بدولة الإمارات.

ويهدف هذا المشروع البحثي بقيادة الدكتورة زينب أحمد - أستاذ مشارك بقسم الزراعة المتكاملة بكلية الأغذية والزراعة بالمشاركة مع الدكتور محمد اليافعي، والدكتور عبد الله الدخيل مدير المزارع البحثية بالكلية، إلى تطوير عملية تلقيح نخيل التمر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتي تعرف بتكنولوجيا «التلقيح الاصطناعي لنخيل التمر» (Phoenix Dactylifera L)، باستخدام نظام تلقيح آلي مُثبت على منصة (طائرة بدون طيار).

وأوضح الدكتور محمد سالم اليافعي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزاً للشراكات الإستراتيجية والبحثية الرامية إلى تطوير البحث العلمي في مجالات استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة، وخاصة في مجال تطوير إنتاجية أشجار النخيل في الدولة.

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