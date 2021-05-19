بلدية عجمان تستعرض مشاريع ومبادرات لتعزيز جودة الحياة

المصدر: عجمان - البيان

أكدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مواصلتها العمل الدؤوب، لتقديم أفضل المشاريع التطويرية لتعزيز جودة الحياة والعيش الهانئ والرغيد في الإمارة، جاء ذلك خلال استعراض قطاعات الدائرة للمشاريع والمبادرات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية ومديري القطاعات والإدارات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: لدينا كفاءات مؤهلة تواصل ساعات العمل الدؤوب لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد في المجتمع وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة والحفاظ على النظافة الدائمة.

وذكر أن الدائرة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات متتالية في كافة قطاعات العمل كما ودشنت المبادرات النوعية في مجال الابتكار والريادة وعملت بلا توقف لتعزيز التطوير في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، مبيناً أن كافة القطاعات تعمل يداً بيد للارتقاء بعجمان لتكون إحدى أهم مدن الحدث الخضراء في العالم.

مبادرات نوعية

ومن جانبه، قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة شرحاً حول مشاريع ومبادرات القطاعات الحالية والمستقبلية، مبيناً أن العمل يجري على قدم وساق لتحقيق الاستباقية والتخطيط والتنفيذ لتحقيق نتائج ومستدامة وضمان جودة الحياة .

حيث يعمل القطاع على تدشين المشاريع والمبادرات الاستراتيجية وتوفير خدمات رقمية ذات كفاءة عالية تتواءم مع الأجندة الوطنية وتنسجم مع التوجهات العالمية بالإضافة لتحقيق أهداف ورؤية إمارة عجمان والساعية لإيجاد مجتمع سعيد ينعم بكافة مقومات الرفاهية.

وأشار إلى أن القطاع وضع خططاً واضحة لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة ومن ضمنها مشروع المخطط الحضري التفاعلي ومشاريع تعزيز مناطق التراث ومشروع تطبيق نظام البناء الأخضر بمرحلته الثانية وتطوير مجموعة من مرافق وأسواق منطقتي مصفوت والمناطق بالإضافة لوضع الخطط المرحلية لتطوير شوارع مدينة عجمان، موضحاً أن القطاع يسير بخطى ثابتة لإحداث التحول الرقمي في كافة الخدمات والوصول لقطاع بلا أوراق.

الرقعة الخضراء

وقدم المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة شرحاً عن الخطط الحالية والمستقبلية للقطاع والذي يسعى للحفاظ على صحة وسلامة كل فرد في المجتمع من خلال إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت والمؤسسات العاملة في الإمارة، مبيناً أن القطاع حقق إنجازات متلاحقة خلال المرحلة الماضية في مجال التحول الرقمي.

سعادة المتعاملين

أكدت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين بالدائرة أن الكوادر المؤهلة تضع إسعاد المتعامل في المقام الأول وتسير أعمالها لتحقيق الهدف الاستراتيجي، مبينة أن القطاع سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق مجموعة من المبادرات ومن ضمنها تطوير نظام CRM لاستحداث نظام جديد يخدم الصالح العام كما وسيدعم القطاع تفعيل مبادرة مجالس الشركاء بالإضافة لمواصلة العمل لتحقيق الإنجازات في مجال تطوير مراكز سعادة المتعاملين.

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