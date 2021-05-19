31400 متبرع على الموقع الإلكتروني لـ«الفجيرة الخيرية»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أن عدد المتبرعين على الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية منذ إطلاقه في مارس من العام الماضي حتى الآن، وصل إلى ما يزيد على 31400 متبرع، بقيمة تبرعات 8.634.000 ملايين درهم لصالح المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعية، وذلك بعدد عمليات تبرع تصل إلى 272000 عملية تبرع.

وقال المرشودي لـ«البيان» إن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد في مارس 2020، جاء انطلاقاً من حرص الجمعية على مواكبة متطلبات العصر الحديث ودعم العمل الخيري بأحدث الحلول التقنية بهدف التيسير على الجمهور وضمان حصولهم على خدمات متميزة، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا التي جعلت الجمعية تسارع إلى تسخير تقنياتها المتطورة من اجل خدمة أعمالها الخيرية والإنسانية.

وأشار المرشودي إلى حرص الجمعية على إعادة تصميم البوابة الإلكترونية وإطلاقها، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، باعتبارها قناة مهمة وميسرة تهدف إلى التيسير على الفئات المحتاجة لتقديم طلبات المساعدة وأيضاً اطلاع أصحاب الخير على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية وكذلك متابعة أعمال الجمعية وأخبارها لحظة بلحظة، والتطبيقات الذكية والخرائط التفاعلية وتدشين خدمة التبرع عبر بطاقات الائتمان، والرسائل النصية القصيرة ما وضع المتبرعين أمام كثير من وسائل التبرع المتنوعة، ليختاروا الوسيلة الأنسب لهم بهدف توفير الوقت والجهد على المتبرعين لتصبح عملية التبرع أكثر سهولة.

وقال المرشودي إن خدمات البوابة الالكترونية تتضمن استقبال طلبات المساعدة، دعم التعليم، حفظ النعمة، كفالة الأيتام، بوابة الابتكار، التطوع، دعم ورعاية أصحاب الهمم، مركز غرس لتنمية وتأهيل الأسر المنتجة وأصحاب الهمم، رضا المتعاملين.

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