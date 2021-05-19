شرطة عجمان تدخل «غينيس» بفيديو شكراً خط دفاعنا الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على شهادة «غينيس» للأرقام القياسية بتصوير فيديو لأكبر عدد من الأشخاص يستخدمون جهازاً لاسلكياً لشكر خط الدفاع الأول وشرطة عجمان والمجتمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحطيمها رقماً قياسياً، وذلك بلغات مختلفة وبمشاركة 31 جنسية من المقيمين في الدولة.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان الشهادة من ممثل «غينيس» خلال الاحتفال الذي نظمته الشرطة صباح أمس بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان بمنطقة مشيرف.

رسالة شكر

وألقى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كلمة أكد فيها دعم القيادة الرشيدة في الدولة لجهود خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وتضافر جهود جميع المؤسسات لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وذكر أن فكرة الفيديو تحمل في مضامينها رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في خط الدفاع الأول بكافة مؤسسات الدولة وللمجتمع والتأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للتعافي الشامل، لافتاً إلى الدور الكبير الذي قدمه العاملون في خط الدفاع الأول من أجل حماية الوطن وسلامة الجميع.

وأشاد بالتزام أفراد المجتمع منذ بداية الجائحة بالإجراءات الاحترازية من خلال التباعد ولبس الكمامة، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام في إمارة عجمان بلغت 95%.

رقم قياسي

وتم تنفيذ فكرة تحطيم الرقم القياسي من خلال ثلاث مراحل، الأولى تصوير فيديو لأشخاص وفق إطار محدد بحيث يقوم الشخص باستلام جهاز لاسلكي ويقدم رسالة شكر سواء لخط الدفاع الأول وشرطة عجمان أو رسالة شكر من شرطة عجمان أو خط الدفاع الأول للجمهور لتعاونه مع نصائح وعبارات توعوية لمواجهة كوفيد 19.

واستمر التصوير لفترة أسبوعين وشمل تغطية منشآت خط الدفاع الأول من الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني ووزارة الصحة من خلال الطب الوقائي والمراكز الصحية، ومراكز الفحص والتطعيم، بالإضافة إلى مناطق تواجد الجمهور في إطار توعوي ومشاركة مجتمعية شملت مراكز تقديم خدمات مثل مركز المرور والترخيص ومركز سبيد للفحص الفني ومراكز التسوق.

أما المرحلة الثانية فهي القيام بعمل مونتاج للفيديوهات المصورة وجمعها في إطار واحد مع إثبات شهود من ذوي الخبرة من العاملين في تلفزيون عجمان، وتلفزيون الشارقة.

وكانت المرحلة الأخيرة إجراء عملية التحكيم من قبل غينيس للأرقام القياسية لتحقيق رقم قياسي بعدد 303 أشخاص وتأتي هذه المرحلة النهائية في هذا اليوم وهي مرحلة التتويج بدخول القيادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي ختام الحفل تسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، شهادة تسجيل رقم قياسي للقيادة العامة لشرطة عجمان في موسوعة الأرقام القياسية من هيكسون دانيل ممثل مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، بحضور المديرين العامين.

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