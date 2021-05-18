شرطة دبي تكثف جهودها لاقتفاء أثر حيوان طليق في منطقة الينابيع السكنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شرطة دبي أنها تكثف جهودها لاقتفاء أثر حيوان من نوع القطط البرية شوهد طليقاً في منطقة الينابيع السكنية في دبي، مؤكدة أن كافة الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لتأمين هذه المنطقة وضمان سلامة القاطنين فيها إلى التمكن من الإمساك بالحيوان الهارب.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن البحث جاري من خلال مجموعة من الفرق المدربة في المنطقة التي ذُكر مشاهدة الحيوان فيها آخر مرة وكذلك المناطق المجاورة، حيث ناشدت شرطة دبي سكان تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم إلى أن يتم الإمساك بالحيوان الهارب.

وذكرت أن تربية الحيوانات البرية غير الأليفة يعد من الممارسات التي يجرّمها القانون في دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية كبيرة.

ودعت الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 901 حال مشاهدة الحيوان المشار إليه أو الاشتباه في وجوده في الجوار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز