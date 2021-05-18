علي بن علوان يتسلم رسالة دكتوراه لضابط من شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، نسخة من رسالة دكتوراه في العلوم السياسية والتعاون الدولي.

جاء ذلك في استقباله المقدم محمد سالم زايد الشريف، من إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، الذي حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة محمد الخامس بالرباط بالمملكة المغربية، في دراسة تعد من الدراسات المتخصصة التي تعزز دور التعاون الدولي في تعزيز الاستثمار الأجنبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بجهود الباحث ودراسته الفريدة، مؤكداً استمرار دعم شرطة رأس الخيمة الكفاءات من أبنائها ضباط الشرطة.

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