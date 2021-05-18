توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظھر شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نھاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:01 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 85 20

دبي 44 29 85 15

الشارقة 44 24 80 20

عجمان 41 28 85 20

أم القيوين 42 23 80 25

رأس الخيمة 40 27 80 30

الفجيرة 42 30 80 25

العين 45 29 40 10

ليوا 44 24 40 10

الرويس 42 23 85 25

السلع 40 25 80 20

دلما 40 26 75 40

طنب الكبرى 39 27 80 20

طنب الصغرى 39 27 80 20

أبو موسى 39 27 80 20



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