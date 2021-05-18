"صحة أبوظبي" تفعّل منصات التطبيب عن بعد لخدمة مرضى العلاج في الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دائرة الصحة أبوظبي أنه تم تفعيل منصات التطبيب عن بعد لخدمة مرضى العلاج في الخارج في عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة، حيث تتيح هذه المنصات الحصول على الاستشارات الطبية المرئية بحضور المريض والطبيب المعالج في الدولة وطبيب ذو خبرة عالمية من خارج الدولة، وذلك في إطار حرص الدائرة على استمرارية الخطة العلاجية لجميع المرضى وفق أعلى معايير الجودة بعد عودتهم للدولة أو إلى معاودة استكمال رحلتهم العلاجية في الخارج.

وأوضحت الدائرة بأنه تم تفعيل المنصات في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، ومستشفى كليفلاند أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى برجيل بالتعاون مع إدارة العلاج في الخارج وشركائها الاستراتيجيين من مزودي الرعاية الصحية في الخارج.

وأشارت الدائرة بأن فريق من دائرة العلاج في الخارج سيقوم بتنسيق عقد الاستشارات بحضور المريض والطبيب داخل الدولة والطبيب في الخارج بناء على قرارات اللجنة الطبية للعلاج في الخارج إما لتبادل الخبرات والآراء في علاج المرضى أو لضمان توفير معلومات طبية كافية عن المرضى قبل سفرهم للخارج أو بعد عودتهم للدولة.

وستتيح المنصات القيام بالفحوصات للمرضى قبل الإيفاد مما يقلل من مدة الرحلة العلاجية ويسهم في الارتقاء بتجربة المريض، حيث يتم إيفاد المريض إلى المنشأة الصحية المناسبة وفقاً لحالته والفحوصات والتقارير الطبية الصادرة في الدولة، كما تسهم في تعزيز ثقة المرضى بمستوى وجودة الخدمات التي سيتلقاها من قبل الكوادر الطبية ذوي الكفاءة داخل الدولة بناء على خطتهم العلاجية المقررة لهم في الدولة.

وتعليقاً على ذلك: قالت هند الزعابي، مدير دائرة العلاج بالخارج بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي: "جاء تفعيل خدمات التطبيب عن بعد لمرضى العلاج في الخارج في إطار حرصنا على توفير رعاية صحية متميزة لمرضى العلاج في الخارج وضمان تقديم الرعاية الصحية المثلى لهم، حيث لمسنا الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والقيود والصعوبات التي تحول دون سفر المرضى للعلاج في الخارج لتوفير منصة تجمع الأطباء المعالجين في الإمارة مع أطباء ذوي خبرة عالمية في الخارج بحضور المرضى لمناقشة خطتهم العلاجية والتعاون لتقديم الأفضل لهم."

وأضافت الزعابي: "رغم التحديات الكبيرة التي عصفت بالعالم أجمع، أثبتت أبوظبي تميز وكفاءة منظومتها للرعاية الصحية في التعامل مع الجائحة ونجاحها في ضمان توفير خدمات صحية بمستويات جودة عالمية لجميع أفراد المجتمع باعتبار أن صحتهم وسلامتهم أولوية رئيسية."

وتوفر المنصات فرصة لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية في داخل الدولة والكوادر الطبية في المستشفيات العالمية في الخارج، مع خلق فرص مشاركة الأبحاث العلمية وتعزيز قنوات التواصل فيما بينهم.

وأشارت الدائرة بأن المنصات تجري ما يقارب من أربع إلى خمس استشارات طبية مرئية أسبوعياً بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق العلاج في الخارج يعمل على مدار الساعة من خلال مركز العمليات لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المواطنين المبتعثين للعلاج في الخارج والتواصل معهم بشكل مستمر. ودعت الدائرة الجمهور إلى التواصل معها عبر الرقم 024175555 فيما يتعلق بخدمات العلاج في الخارج.

دائرة العلاج بالخارج التابعة لدائرة الصحة #أبوظبي تبدأ تفعيل منصات التطبيب عن بُعد في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى برجيل، لخدمة المرضى من أبناء #الإمارات أثناء علاجهم خارج الدولة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/50E0rs8GSJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2021

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد علقت ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت في شهر مارس 2020، وذلك في إطار حرصها على وضع صحة وسلامة المرضى على رأس قائمة الأولويات وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من معدلات انتشاره.

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