"طرق دبي" تطرح 350 رقما مميزا في مزادها الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (350) رقما ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا مميزا للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W والكلاسيكية، وذلك في ثاني مزاد إلكتروني جديد خلال العام الجاري 2021 وهو المزاد الإلكتروني الـ 64 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 23 مايو الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

الجدير بالذكر أنه قد خُصِّصَ فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وزُوِّدَ الفريق بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال بالرقم 8009090.

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