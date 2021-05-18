شرطة أبوظبي تحذر من مواقع احتيالية وهمية لمطاعم ومحال مشهورة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من مواقع على الإنترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات مشهورة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.



وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور باستمرار بالأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء خصوصًا وأنه في إمكان أي شخص عمل حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة بهدف النصب والاحتيال أو اصطياد الضحايا.



وأوضح أنه مع انتشار الإنترنت تزداد أساليب النصب وغالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات معينة وبأسعار تنافسية وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها، موضحاً أنه تم تسجيل عدد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.



ومن جانبه ناشد العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بحصولهم على عروض مغرية من محال أو مطاعم شهيرة مقابل دفع رسوم ولا يتم توفير احتياجاتهم في النهاية.



وحث الجمهور في حالة التعرض لحالات النصب والاحتيال التواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة ،على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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