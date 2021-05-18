تسجيل 22078 قضية إلكترونياً في محاكم دبي خلال الربع الأول من العام

المصدر: دبي-البيان

تسعى محاكم دبي إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على كافة أفراد المجتمع دون أي تحيّز أو تهاون، بفضل الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة».

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن المحاكم واصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق سيادة القانون خلال الربع الأول لعام 2021، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز (922) قضية، وعدد القضايا المحكومة (866) قضية وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة (3995) قضية، وعدد القضايا المحكومة (3878) قضية.

وأضاف أن عدد القضايا المسجلة الكترونياً بلغ (22078) قضية، وبلغ عدد الطلبات الذكية (169050) طلباً.

حيث إن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.

خدمات

وذكر مدير عام محاكم دبي أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.

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