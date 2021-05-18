تكريم عدد من متميزي شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس بمركز شرطة واسط الشامل، عدداً من منتسبي شرطة الشارقة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة لجهودهم وتميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من رؤساء مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة.

شمل التكريم الملازم أول حمد مبارك بالأسود ضابط مناوب بمركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، والمساعد أول هشام راشد السيابي النقبي موظف شامل بمركز شرطة واسط الشامل، والمساعد أول صفاء علي النزر موظفة ضمن فريق البلاغات الإلكترونية، والمساعد عمر ربيع سرور المزروعي محقق جنائي بمركز شرطة الغرب الشامل، والعريف زينب عبيد غلوم موظفة بالخدمات المساندة بمركز أمن المدينة الجامعية الشامل، كما تم تكريم المدني عبدالرحمن عبدالله راشد غلبان موظف إسعاد المتعاملين بمركز شرطة المناطق الصناعية الشامل.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة، بجهود المكرمين، مثنياً على العمل الدؤوب الذي يؤدونه بكل تفانٍ وإخلاص، شاكراً حرصهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات الشرطية ترسيخاً لمفهوم إسعاد المتعاملين في مناطق اختصاصهم، سعياً إلى تعزيز جودة الحياة، حاثاً إياهم على الاستمرار في التميز تحقيقاً لتطلعات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وعبّر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي يعد دافعاً لهم وحافزاً على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل إنهاء ما يوكل إليهم من مهام على الوجه الأكمل.

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