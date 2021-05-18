وفد من «الداخلية» يزور معرض الأمن الدولي في روسيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اطلع وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، على أحدث التطورات التقنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الأمن الداخلي، وما تعرضه الشركات من أحدث التقنيات والأجهزة الفنية المتطورة في مجال الأمن والسلامة العامة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى معرض الأمن الدولي في دورته «13» للأجهزة والمعدات الأمنية الذي نظمته وزارة الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، بمشاركة وفود من 66 دولة من مختلف دول العالم.

كما زار الوفد المركز الوطني لإدارة الأزمات، وشاهدوا التمرين المشترك الذي شاركت فيه (روسيا، بيلاروسيا، أوزبكستان، كازاخستان) المصاحب للمعرض في مدينة (Noginsk) الروسية.

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