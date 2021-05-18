«خليفة سات»يبرز جماليات 5 مساجد عربية من الفضاء

المصدر: دبي ــــ أحمد يحيى

احتفى القمر الاصطناعي «خليفة سات» بشهر رمضان المبارك على طريقته الخاصة، حيث التقط 5 صور لمساجد بارزة في عدد من البلدان العربية على مدار الشهر الفضيل، شملت الإمارات وسلطنة عمان والجزائر، أظهرت روعتها الهندسية والمعمارية من الفضاء.

والتقط «خليفة سات» صورة فضائية لمسجد «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمدينة العين، الذي يتميز بقبته التي يصل قطرها الخارجي إلى 86 متراً والمزينة بالخط العربي.

حيث تجلى فيها روعة تصميمه وبنائه، فيما ظهرت عبر صورة أخرى قباب مسجد «الشارقة الكبير» وهي تتلألأ من الفضاء، وظهر خلالها المسجد الذي يتسع لنحو 25500 مصلٍ في أبهى صوره، خاصة أنه يُعد نموذجاً فريداً للهندسة المعمارية الإسلامية.

كما التقط «خليفة سات» كذلك صورة ظهر فيها جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بتصميمه المعماري الفريد، حيث يضم 82 قبة، وأكثر من 1000 عمود.

وأبرز ‏«خليفة سات» عبر صورة أخرى روعة وجماليات جامع «السلطان قابوس» الأكبر في سلطنة عمان، فيما أظهرته اللقطة محاطاً بالمساحات الخضراء الجميلة، وتصل السعة الإجمالية للجامع إلى 20 ألف مصلٍ، وقد بني على مساحة تبلغ نحو 416 ألف متر مربع.

كما أفردت عدسة القمر صورة متميزة لـجامع الجزائر الأعظم الذي يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم، ويتميز بارتفاع منارته الذي يصل إلى 267 متراً.

ويعد «خليفة سات» الذي تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان 29 أكتوبر 2018، الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية.

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