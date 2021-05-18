41 حافلة جديدة لأسطول «النقل» في عجمان بـ20 مليون درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف عمر محمد راشد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، عن شراء 41 حافلة جديدة للعمل ضمن أسطولها في الخطوط الداخلية والخارجية، بتكلفة 20.5 مليون درهم، بغرض توسعة وتطوير خدمات الهيئة والعمل على تعزيز التباعد بين الركاب خلال الرحلات في ظل جائحة كورونا ومراعاة صحة وسلامة العاملين والمتعاملين مع الهيئة واستحداث خطوط جديدة للنقل العام، كما تم نقل 99 ألف راكب في خطوط رحلات الهيئة خلال عام2020.

تطوير الخدمات

وقال عمر محمد راشد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان لـ «البيان»، تبذل الهيئة جهوداً مضاعفة من أجل تطوير وتوسعة شبكة النقل العام في عجمان، لافتاً إلى شراء أسطول جديد مكون من 41 حافلة جديدة إلى الإمارات الأخرى إضافة للعمل داخل مناطق عجمان السكنية.

مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق خطط مدروسة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة لقطاع النقل العام ولأهمية دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير شبكة حديثة توفر الراحة للركاب خلال الرحلات المختلفة.

وأكد أن الهيئة تعمل من أجل تطوير خدمات النقل العام الداخلي والخارجي من خلال توفير حافلات جديدة بمواصفات ذات جودة عالية لراحة الركاب، لافتاً إلى أن الهيئة قامت خلال عام 2020 بنقل 99 ألف راكب مع تخفيض عدد الركاب في الرحلات المختلفة بنسبة 50% داخل الحافلات من أجل التباعد وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع وحمايتهم من وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة بلغ 23 خدمة و4,181 معاملة تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن جميع خدمات الهيئة التي تقدمها للمتعاملين رقمية.

كما أشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز مشروع المحطة الدولية للنقل العام على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، موضحاً أنه سيتم افتتاح المحطة في شهر أكتوبر المقبل، ويجري حالياً العمل بمشروع مركز صيانة جديد للحافلات ومركبات الهيئة في منطقة الجرف وإنشاء ورشة متطورة بخدمات أوتوماتيكية لعمليات الصيانة بتكلفة 19 مليون درهم، بغرض استمرارية جودة العمل وتوفير الصيانة بصورة مستمرة لأسطول الهيئة.

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