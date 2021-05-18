«كهرباء دبي» و«البلدية» تتعاونان لتوفير خرائط جغرافية وجيومكانية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لترسيخ التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتنفيذ مشروع البنية التحتية الجيومكانية لدبي ضمن مبادرة «جيو دبي» (Geo Dubai)، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات المتاحة لتوفير خرائط جغرافية وجيومكانية أساسية شاملة وموحدة ومحدّثة لإمارة دبي، إلى جانب مواصلة التخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية والتطويرية المستقبلية المشتركة.

ووقع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وقال معالي سعيد الطاير: «يكتسب التعاون والتكامل والعمل المشترك بين مختلف الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي أهمية استثنائية في عام الخمسين، حيث تتضافر الجهود لضمان جهوزية دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها، وجعلها في مقدمة المدن التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه، والانطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

ويهدف تعاوننا مع بلدية دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للبلدية إلى تطوير بنية تحتية جيومكانية فنية شاملة ومستدامة تعزز الخدمات الذكية والمبتكرة التي نقدمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، وتدعم عملية صناعة القرار، بما يحقق مبادرة «دبي الذكية» ويسهم في جعل دبي مدينة المستقبل، وتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل». وأضاف الطاير:

«تسهم الهيئة بشكل فعال في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، إلى جانب توظيف الإبداع والابتكار وتسخير التكنولوجيا وتطبيقاتها وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

رؤية

من جانبه، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، يأتي توقيع هذه المذكرة التي تعزز من قيم التعاون والتكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف الوصول إلى الأهداف التي تنعكس إيجاباً على التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة دبي في مختلف المجالات، وخصوصاً مجال البنية التحتية الجيومكانية والخرائط الجغرافية، حيث عززت مبادرة «جيو دبي» التي أطلقها مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي من ريادة ومكانة دبي عالمياً في هذا المجال، الأمر الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو تبني كافة السبل التي تسهم في تخطيط وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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