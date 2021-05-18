الاتحاد للقطارات تتعاون مع «ترانسبورتر» في تطوير الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة ترانسبورتر، الرائدة في خدمات الشحن الرقمية، في مجال رقمنة خدمات الشحن والقطاع اللوجستي بهدف تحقيق الفاعلية من ناحية الوقت والجهد لجميع المستفيدين من خدمات النقل بالسكك الحديدية.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الاتحاد للقطارات الرقمية طويلة الأمد الرامية لتطوير وتبني أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع السكك الحديدية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات وخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان في تطوير الحلول الرقمية المتخصصة بخدمات القطاع اللوجستي، مثل الحجز والتتبع والاتصال متعدد الوسائط، والتي ستدعم بدورها عمليات الشحن عبر السكك الحديدية على نحو يعزز من المنظومة التكنولوجية المتطورة في الاتحاد للقطارات.

وقال أحمد المساوي الهاشمي، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة الاتحاد للقطارات: «نحرص في الاتحاد للقطارات على تزويد المستفيدين من خدماتنا بأحدث الحلول الرقمية المبتكرة، ومن خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في عملياتنا، نستطيع أن نقدم خدمات نقل بالسكك الحديدية أكثر حداثة وتطوراً وفاعلية بما يحقق فوائد مهمة لقطاع الخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً».

تعاون

ومن جانبه، قال علاء الهواري، المدير العام لشركة ترانسبورتر: «يسرنا التعاون مع الاتحاد للقطارات، حيث يُعد استثمار الشركة في حلولها الرقمية خير دليل على نهجها الشامل الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية على امتداد جميع مراحل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، التي ستربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشكل يضمن استدامة الأنشطة التجارية».

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