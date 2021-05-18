تنظيف الجزر الوسطية في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - البيان)

نفذت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع بلدية أم القيوين ــ فلج المعلا مبادرة لتنظيف الجزر الوسطية بالإمارة والممتدة من إمارة أم القيوين وحتى منطقة فلج المعلا بهدف الحفاظ على سلامة البيئة ضمن حرم الطريق وتوفير طرق نظيفة وسليمة تحظى برضا سكان الإمارة وزوارها وتكون موضع راحة لمستخدمي الشوارع.

وأكدت دائرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا أن التعاون البناء مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار تعزيز الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لإمارة أم القيوين نتج عنه القيام بأعمال النظافة التي شملت إزالة الرمال المتراكمة في الجزر الوسطية إلى جانب الأشجار الضارة من خلال معدات وآليات الجهتين في المناطق التابعة لكل منهما.

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