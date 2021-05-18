الدفاع المدني يطلق حملته التوعوية الثانية «وقايتكم غايتنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الإقليمية في كافة إمارات الدولة، حملتها التوعوية الثانية بعنوان «وقايتكم غايتنا».

وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2021، ووفق استراتيجية ورؤية ورسالة القيادة العامة للدفاع المدني المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، إن حملة «وقايتكم غايتنا»، تتضمن مبادرات توعوية عديدة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتستمر لمدة 3 أشهر، مثل السلامة في الصيف، وسلامة المنشأة، وسلامة الحجاج ومخاطر حريق المحاصيل الزراعية، ومخاطر المصاعد الكهربائية.

بالإضافة إلى حملتي كاشف الدخان وثقافة التعامل مع الحريق التي تستمر أنشطتها على مدار العام. وأضاف: إن القيادة العامة للدفاع المدني تحرص على تنفيذ حملاتها التوعوية وإيصالها للجمهور عبر قنواتها المتعددة، والتي تناسب كافة شرائح المجتمع.

وذلك من خلال إعداد الأفلام الوثائقية، وتنفيذ الدورات عبر تقنيات الاتصال عن بعد، وتوزيع النشرات التوعوية لشرائح المجتمع بلغات متعددة لتتناسب مع اختلاف ثقافاتهم، فضلاً عن تكثيف حملات الوقاية والسلامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة التوعوية بوضوح للفئات المستهدفة.

وأكد الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات من خلال التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات والآليات الحديثة، والقوى البشرية، والعمل على تنفيذ برامج توعوية لتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، والتأكيد على التعاون والتنسيق مع كافة الإدارات الإقليمية للعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف المنشودة لوزارة الداخلية، والقيادة العامة للدفاع المدني.

وأوضح أن خطة 2021 تم إعدادها وفق رؤى وآليات واضحة المعالم لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، مثمناً دور الجمهور في تحمل مسؤولياته المجتمعية للوقاية والسلامة من خطر الحريق، وتكامل جهودهم مع جهود الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

خطة

جدير بالذكر أن خطة التوعية الرئيسية لعام 2021، تتضمن 4 حملات رئيسية، ينبثق منها 19 مبادرة توعوية متخصصة تستمر أنشطتها على مدار العام، وتتضمن 27 مشاركة في مناسبات عالمية ومحلية، منها 10 مشاركات عالمية، و13 مشاركة محلية وطنية، ومنها المشاركة في معرض إكسبو 2020، وتكثيف التوعية المجتمعية، وتعزيز استعدادات الدفاع المدني، وقياس مدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته، وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ خلال فترة انعقاد الحدث الدولي في إمارة دبي.

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