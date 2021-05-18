«ريبابليك وورلد»: دبي سجلت سبقاً في إغاثة الهند من تداعيات الجائحة

المصدر: إعداد - فاتن صبح

خصص موقع «ريبابليك وورلد» مساحةً للحديث عن الجسر الجوي الإنساني الذي أقامته دبي مع الهند لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وأوضح الموقع أن أيادي العطاء والخير والتي اعتادت عليها الإمارة وصلت للهند لإغاثة الشعب الهندي من تداعيات الجائحة.

احتياجات

وأعلنت مجموعة طيران الإمارات في الـ9 من مايو الجاري عن تقديم يد العون للهند بنقل البضائع الأساسية والاحتياجات الطبية جواً.

وأشار مصدر في المجموعة أن الشحنات ستشمل جميع أنواع المؤن بما في ذلك أسطوانات الأكسجين أو أجهزة توليد الأكسجين أو أية أدوية وحقن. وتم تنظيم المبادرة من أجل الهند من قبل المجموعة بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والرحلة الأولى التي تحمل شحنة من منظمة الصحة العالمية غادرت دبي متجهة للهند. وتضمنت 12 طناً من الخيم متعددة الاستعمالات المخصصة لدلهي والتي ستستخدم في إنشاء مستشفى ميداني بمساحة 4500 متر مربع.

وتابع: منذ بداية الجائحة، اتخذنا الخطوات اللازمة لإبقاء سلسلة التزويد عاملةً. لذا وبعد أيام من انتشار الوباء قررنا ابتكار نوع جديد من العمليات، وهو عبارة عن رحلات خاصة بالشحن فقط بحيث نتمكن من الحفاظ على تدفق البضائع الأساسية على الأقل.

تشغيل

وأكد أنه تحديداً في الهند تقوم المجموعة بتشغيل 9 مطارات وتعتبر واحدة من أضخم ناقلات الشحنات للمطارات الهندية. وأضاف: إنها الطريقة التي نتمكن من تقديم دعمنا من خلالها والقيام بواجبنا أقله لدعم شعب الهند.

وكما تعلمون فإن العلاقات بين الهند ومجموعة طيران الإمارات تعود إلى العام 1985 حين بدأت أولى الرحلات الجوية. واليوم إننا نقوم بتوفير طاقة شحن معفاة من الرسوم على أساس التوفر لـ9 مدن في الهند.

وتسيير الدولة ما يقارب 95 رحلة جوية أسبوعياً إلى الهند، حيث تشكل المبادرة الأخيرة دعماً هائلاً للوجهات الـ9 التي تقصدها المجموعة. وتعتبر تلك مساحة كافية يمكن أن تستخدم لتوصيل المؤن على أساس التوفر.

وأوضح المصدر أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية التواصل مع «طيران الإمارات» عبر الاتصال بمكتب الإغاثة من الأزمات الذي تم تفعيله حالياً من أجل مبادرة إغاثة الهند.

وفيما يتعلق باستجابة الهند على الجسر الجوي الإنساني، أشار إلى أن المبادرات التي تقوم بها الإمارات تكون محط ترحيب وتقدير من الحكومة الهندية. ولفت إلى مدى التعاون بين شركات الطيران والسلطات المعنية سيما فيما يخص الاستحصال على الموافقات.

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