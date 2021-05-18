بلدية دبي تغلق منطقة ألعاب و3 مغاسل

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي منطقة ألعاب لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أغلقت 3 مغاسل لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وذلك خلال يوم أمس الأول.

حيث نفذ مفتشو البلدية 2390 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة 14 مؤسسة وتوجيه 22 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2350 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. ويقوم المفتشون بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

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