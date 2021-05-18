«صحة» تطلق نموذجاً لمجموعة من الممارسات الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نموذجاً متميزاً للرعاية الصحية، هو نموذج لمجموعة من الممارسات الطبية، يقدم بموجبه الأطباء المختصون لتخصصات فردية أو متعددة، رعاية طبية عالية الجودة عبر مرافق ومواقع مختلفة، تحت مظلة واحدة، ويتم تطبيق هذا النموذج في أكبر منشأتين من منشآتها، هما مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من شركة «صحة» على توفير رعاية صحية عالمية المستوى، وتماشياً مع استراتيجياتها الرامية لتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، بحيث يستفيد المتعاملون مع المنشأتين من التخصصات الطبية المتوفرة في كل منهما.

ومن الكوادر الطبية المتخصصة، والمعدات والتقنيات المتطورة فيهما، خاصة في تخصصات أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الدم والأورام للكبار، وأمراض الجهاز الهضمي للبالغين، وطب العظام، وغيرها من التخصصات التي تتميز فيها مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأكد الدكتور عمر سالم الفلاسي، استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة» أن هذه الخطوة تهدف لتصنيف المنشآت الصحية لتكون من مراكز التميز وفقاً لقائمة من المواصفات والمتطلبات اللازمة للمنشآت الصحية المرخصة العاملة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يسهم في رضى المرضى ويسهل عليهم الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأضاف: أن هذا البرنامج يأتي كذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز مفهوم مراكز التميز وتحفيز المنشآت الصحية على تعزيز خبراتها في اختصاصات محددة وفقاً لإمكاناتها، حيث تعمل شركة «صحة» باستمرار على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مما يحقق الريادة والتميز في قطاع الرعاية الصحية. وأشار الدكتور عمر الفلاسي إلى أن هذا البرنامج يؤدي لرفع الجودة الشاملة والسلامة من خلال إتاحة الفرصة للمختصين في منشآت «صحة» لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وتحسين رضاهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز