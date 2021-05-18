حكومة الإمارات تعزز قدرات الموظفين في كولومبيا وكوستاريكا

المصدر: دبي - البيان

نظمت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش تدريبية افتراضية لبناء قدرات الموظفين في حكومتي جمهورية كولومبيا وجمهورية كوستاريكا، في مجالات قياس جودة الخدمات ومستويات رضا المتعاملين، شارك فيها 200 موظف، وجاء تنظيمها في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدين الصديقين.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا وكوستاريكا، لتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات العمل الحكومي، وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية وابتكار نماذج عمل جديدة لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز تنافسية هذه الدول بالاستفادة من تجربة الدولة الناجحة في العمل الحكومي.





نماذج

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون مع الحكومات في الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة لابتكار نماذج عمل جديدة وحلول تسهم في دعم وتمكين الحكومات من تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة الخدمات وبناء مستقل أفضل للأجيال القادمة.

وقال ياسر النقبي: إن ورش العمل الافتراضية ركزت على تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في كولومبيا وكوستاريكا في قياس جودة الخدمات ورضا المتعاملين بالاستفادة من تجربة الإمارات، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي ويرتقي بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتم خلالها مشاركة تجربتي نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وتطبيق المتسوق السري اللذين ابتكرتهما حكومة دولة الإمارات بهدف تحسين الأداء والارتقاء برضا المتعاملين.

مرونة

وتطرقت التدريبات والورش التي شارك فيها أكثر من 200 مسؤول وموظف حكومي من الدولتين إلى آليات قياس جودة الخدمات ورضا المتعاملين عبر نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وتطبيق المتسوق السريّ، وهدفت لتحسين عمليات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير الأداء ما يسهم في تعزيز مرونة الجهات في كولومبيا وكوستاريكا والارتقاء بأدائها.

وتعرف المشاركون إلى تجربة الإمارات في تطوير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات التميز والجودة وتقديم تجربة فريدة للمتعاملين، بالاعتماد على ركائز الشمولية والتنافسية والمرونة، واطلعوا على الاتجاهات الاستراتيجية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التي تقوم على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على المتعاملين.

مجالات

تشمل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وكل من حكومتي جمهورية كوستاريكا وكولومبيا عدداً من مجالات التعاون أبرزها تطوير الخدمات الحكومية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وإعداد القيادات بالاستفادة من التجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات التحديث الحكومي بهدف تعزيز قدرة هذه الحكومات على التفاعل الإيجابي والاستباقي مع متغيرات المستقبل وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.

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