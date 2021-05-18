1800 جلسة غسيل كلى في مستشفى الجامعة بالشارقة خلال 3 أشهر

يقدم مستشفى الجامعة بالشارقة خدمات صحية وتمريضية لمرضى الكلى بصورة مميزة، ما يخفف من معاناتهم، خصوصاً المرضى من كبار السن، حيث أجرى في الربع الأول من 2021 أكثر من 1800 جلسة غسيل.

«البيان» زارت المستشفى واطلعت على جودة الخدمات التي تقدم للمرضى في قسم الكلى بمستشفى الجامعة، إضافة إلى توافر الكادر الطبي والفني المميز.

حيث التقت الدكتور عثمان الفاضل عثمان أخصائي كلى بمستشفى الجامعة بالشارقة، والذي أكد أن هناك أكثر من 50 مريضاً بالكلى يجرون عملية الغسيل 3 مرات في الأسبوع بصورة مستمرة أغلبهم من كبار السن بقسم الكلى بمستشفى الجامعة بالشارقة، كما أن هناك مناوبتين، الأولى تبدأ من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والثانية تبدأ من الواحدة إلى الخامسة مساء.

كما انه يتم نصح مرضى الكلى بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات والحضور إلى العيادة قبل 5 دقائق من المواعيد حتى تتم عملية الغسيل مباشرة، كما يتم فحص حرارة المريض، ومن ثم إدخاله إلى غرفة مخصصة للغسيل من قبل ممرضة.

حيث تم تخصيص ممرضة لكل مريض، وذلك بهدف عدم الاختلاط بالمرضى الآخرين، وبعد قضاء المريض 4 ساعات في غرفة الغسيل يتم تسليمه إلى مرافقيه، كما تم تخصيص غرف عزل في حال اكتشاف مريض بعدوى معينة، إضافة إلى أن هناك 6 عيادات خارجية تستقبل 20 حالة يومياً.

آلية

وعن آلية عمل جهاز غسيل الكلى (جهاز التصفية الدموية) والذي يماثل عمل الكلى الطبيعية، بين أنه بعد فحص المريض يهيأ لعملية الغسيل من خلال الجهاز الذي زود بفلتر يتكون من جزيئيات وشعيرات دقيقة متراصة تعمل على تنقية الدم من السموم والشوائب ـ فيأتي الدم عبر بايبات بعد تصفيته، فيعود الدم مجدداً إلى المريض صافياً خالياً من الشوائب.

كما أن جلسة الغسيل الواحدة تستمر 4 ساعات، كما يجري المريض 3 جلسات أسبوعياً حتى يتمكن من ممارسة حياته بصورة طبيعية بعيداً عن الإجهاد.

وقال الفاضل: إن هناك 14 ماكينة غسيل مزودة بأفضل الأجهزة حتى تقوم بعملية الغسيل بصورة آمنة، إضافة إلى ماكينة واحدة تم تخصيصها لحالات الطوارئ.

كما أن هناك زيادة في أعداد المراجعين لمستشفى الجامعة لما اكتسبه من سمعة في تقديم افضل الخدمات العلاجية للمرضى، وهناك قائمة للانتظار، مبيناً أنه مستقبلاً سوف يتم زيادة عدد الماكينات، إضافة إلى زيادة عدد المناوبات حتى يتم استقبال كافة المرضى.

ونصح المرضى بعدم تقليل عدد ساعات الجلسة الواحدة أو تقليل عددها أسبوعياً، لأن الدراسات الحديثة أثبتت بأنه كلما زاد وقت الغسيل وعدد أيام الغسيل أسبوعياً كلما كانت الصحة أفضل.

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