«ورشة حكومة دبي» تنظم ورش عمل تفاعلية عن التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «ورشة حكومة دبي» سلسلة من ورش العمل التفاعلية بعنوان «معاً نحو التحول الرقمي»، وبمشاركة الموظفين ذوي المعارف الأساسية ذات الصلة باستخدام الحاسب الآلي والبرمجيات الذكية.

وشكّلت ورش العمل، التي عُقدت باللغات العربية والإنجليزية والأُردية، منصة مثالية لرفد فريق العمل بالمهارة التقنية اللازمة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي بسلاسة تامة، بما يصب في خدمة جهود حكومة دبي لتطوير منظومة شاملة للارتقاء بكفاءة ومرونة الأداء الحكومي، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: أنّ ورش العمل التفاعلية ضرورية لتزويد فريق عمل صيانة المركبات بالخبرات التكنولوجية والمهارات الرقمية المطلوبة لدعم مساعي الورشة نحو التحول الرقمي، من خلال التركيز على إعادة هيكلة العمليات التقليدية وتعزيز عملية اتخاذ القرار بالاستفادة من الابتكار التكنولوجي، بما يدعم أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» في إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين.

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