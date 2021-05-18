المجلس الوطني الاتحادي يشارك في منتدى النساء البرلمانيات

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في منتدى النساء البرلمانيات الذي عقد عن بعد على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج اجتماعات الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي، وجرى فيها استعراض جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة، وخاصة في جائحة «كورونا»، وجهود النهوض بالمساواة بين الجنسين عالمياً.شارك في الاجتماعات أعضاء المجلس الوطني كل من:

ميرة سلطـــــان السويدي، ود. موزة محمد العامري عضوتي مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.وتم في الاجتماعات اعتماد عضوية ميرة سلطان السويدي في مكتب منتدى النساء البرلمانيات بناءً على ترشيح المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.وأكدت الدكتورة موزة محمد العامري في مداخلة لها أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت النساء حول العالم في جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على حماية المرأة وضمنت الوظائف للنساء.

وفي هذا الصدد، أشادت رئيسة منتدى النساء البرلمانيات ليسيا فاسيلينكو، بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة والتي تتضح في نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وبالإجراءات التي تتخذها الدولة في دعم المرأة في المجالات كافة.

وناقش المجتمعون في منتدى النساء البرلمانيات الآثار المتعلقة بنوع الجنس لوباء «كوفيد 19»، وإعطاء الأولوية للعمل البرلماني من أجل التعافي من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى العمل على تعميم المساواة بين الجنسين في مشاريع القرارات قيد النظر حول الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن إزاء التهديدات والصراعات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها، وتعميم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حلقة نقاشية

أكد المجتمعون في حلقة نقاشية حول جيل المساواة في البرلمانات التي عقدت على هامش أعمال منتدى النساء البرلمانيات، مناقشة إلغاء القوانين التمييزية أو النظر في تشريعات جديدة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في البرلمانات، وكذلك النظر في القضايا المتعلقة بالعنف والعدالة الاقتصادية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والجهود التي يمكن بذلها لتسريع الإصلاحات القانونية.

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