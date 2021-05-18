مكتوم بن محمد: شكراً لمن هدفهم إسعاد الناس

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الشكر إلى فريق مدفع الإفطار في القيادة العامة لشرطة دبي، وعناصر الإسعاف والدفاع المدني، والشرطة، والكوادر الصحية، وخط الدفاع الأول، والمتطوعين، وفرق المساعدات الإنسانية، وكوادر مختلف الجهات، لجهودهم في خدمة الوطن، مؤكداً سموه أنهم «يختلفون في قصصهم، ويتشابهون في هدفهم بإسعاد الناس».

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، مقطع فيديو يظهر جهود عدد من الكوادر التي أسهمت في ازدهار الوطن وإسعاد الناس، وعلق سموه على المقطع قائلاً: «يختلفون في قصصهم، ويتشابهون في هدفهم بإسعاد الناس.. شكراً لهم».

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