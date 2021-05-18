49 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي بالعيد

المصدر: دبي-البيان

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة عيد الفطر السعيد 49 ألفاً و46 مكالمة هاتفية، بينها 35 ألفاً و65 مكالمة هاتفية على الرقم (999)، و13 ألفاً و981 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبين العقيد تركي بن فارس أن مركز الاتصال استقبل 481 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و230 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال وأجابوا عليها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف العقيد تركي بن فارس أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت العديد من الحوادث المرورية تراوحت ما بين البسيطة والبليغة نتيجة القيادة بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات .

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