شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع اليابان

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي نوبورو سيكيجونشي القنصل العام الياباني وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية اليابانية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، اهتمام شرطة دبي بالجاليات المقيمة على أرض الإمارة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد نوبورو سيكيجوتشي بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي والسمعة العالمية التي حققتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً وعالمياً.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق عبدالله خليفة المري، نوبورو سيكيجوتشي، درع شرطة دبي بمناسبة الزيارة.

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