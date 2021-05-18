«رافد» الشارقة تسجل 1001 حادث مروري خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات في الشارقة عن تسجيل 1001 حادث مروري بسيط تم الإبلاغ عنها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

حيث قامت بإصدار وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بأنواعها كافة ومتابعتها ضمن المهام الموكلة إليها.

وقال عبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات، انه استناداً إلى حزمة مهماتنا، فقد بلغ عدد الحوادث المرورية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها خلال العطلة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة 1001 حادث مروري بسيط، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العوامل و الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث .

ولفت إلى أن مركز الاتصال برافد تلقى خلال عطلة العيد 1700 مكالمة للإبلاغ عن الحوادث والاستفسارات العامة و 154 بلاغاً من خلال التطبيق الذكي.

وأضاف الشامسي ووفق الإحصائيات أصدرت رافد18310 تقارير حوادث مرورية بسيطة في الربع الأول من العام 2021؛ مقارنة بـ 19468 حادثاً بسيطاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020 بانخفاض قدره 6%.

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