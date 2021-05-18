5008 مكالمات تلقتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً بأنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

حيث استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتحديداً في الفترة من 11 مايو وحتى 14 من الشهر نفسه 5008 مكالمات هاتفية متنوعة.

وقد تلقت غرفة العمليات هذا العدد من المكالمات من أفراد المجتمع خلال عطلة عيد الفطر، وتنوعت بين مكالمات عن حوادث مرورية وشكاوى من الازدحامات الخانقة والاستفسارات المختلفة.

وتم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل الأمثل والمطلوب، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور، وأكد قائد عام الشرطة أن شرطة رأس الخيمة بكافة إداراتها وأقسامها وأفرعها سخرت جميع خبراتها البشرية وإمكانياتها المادية المتاحة وكانت على أهبة الاستعداد والجاهزية لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة في الطرقات لأهالي رأس الخيمة وزوارها خلال عطلة العيد انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها المهني والوظيفي والإنساني، وتماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية التي تضع الفرد وسلامته على سلم أولوياتها.

وأضاف قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه بلغت عدد الحوادث المرورية التي سجلها مكتب الإحصاء بإدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك عن طريق ساعد نحو 286 حادثاً مرورياً بسيطاً بإمارة رأس الخيمة، فيما تم تسجيل عدد 4 حوادث تضمنت 8 إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز