كهرباء الشارقة تنجز 6 محطات توزيع جهد 33 كيلو فولت منذ بداية 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 6 محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت وتم إضافتها لشبكة نقل وتوزيع الطاقة تشمل محطات مويلح6 والممشى1 والخالدية 3 والمجاز11 والمطار3 ومنطقة الصجعة الثانية وتم تشغيلها خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى شهر أبريل الماضي وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنفيذ برنامج لتطوير وتعديل الشبكات وانجاز مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمرة تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وانجاز مشروعات المحطات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لانجاز المشروعات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الخدمات للمشروعات التطويرية الجديدة وتطوير الخدمات في كافة مجالات عملها ضمن خططها الحالية والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو المطرد للأحمال وحركة التوسع العمراني والسكاني، لافتة إلى أن تلك المشاريع ستساهم في تخفيف الأحمال على المناطق وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء.

وأضافت أن المشاريع التطويرية والمحطات الجديدة التي تم انجازها وفق جدول زمني وبجودة وكفاءة عالية ستساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في عدة مناطق.

وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.

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