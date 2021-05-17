باقة فعاليات ومسابقات ضمن المهرجان الافتراضي «عيدنا غير 3»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

اختتمت فعاليات المهرجان الافتراضي «عيدنا غير 3» الذي أطلقته مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسات.

وتضمن المهرجان باقة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى المسابقات والاستضافات التي أدارها إعلاميون واعدون من فئة الناشئة.

وقالت حمدة البلوشي المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في حديثها لـ«البيان»: «تضمن المهرجان توليفة جميلة من البرامج المتنوعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم المسابقات الثقافية والتراثية. كما تمت استضافة المتطوع عبدالله الشامسي الذي تحدث عن تجربته حول التحول من التعليم الواقعي إلى التعليم الرقمي وشارك الحضور في عرض تجربته في الجائحة وكان من أبرزها إنشاؤه العديد من البرامج الإلكترونية المفيدة.

كما شاركت مبادرة 6 دقائق قراءة في تقديم فيديو بيئتنا تستحق، وقدمت مبادرة ابتسامة برنامج العيد ابتسامة التي ساهمت في إسعاد الحضور».

وأضافت: «كما شاركت مكتبة أجيال المستقبل في الاحتفال في أول أيام العيد بفقرة قصة وورشة وتم من خلالها عرض قصة وتقديم ورشة توزيعات العيد من صنع يدي ولاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين تباروا في إظهار مهاراتهم وبراعتهم في تصميم توزيعات متميزة للعيد.

وتضمنت الفقرات أيضاً ورشة فنون السرد باستضافة الدكتورة أريج عبدالرازق وتراوحت بين العرض النظري والتطبيق العملي».

وشاركت مكتبة أجيال المستقبل بفقرة فرسان الأجيال التي تم تقديمها ضمن برنامج شمــا محمد للتعليم والتطوير وتم من خلالها تكريم الفائزين والمتميزين ممن شاركوا في المسابقات التي طرحتها المكتبة في شهر الابتكار وتضمنت مسابقة عقول مبتكرة شارك بها 71 متسابقاً فاز منهم 9 وبلغ عدد المتميزين 15، إضافة إلى مسابقة أفضل الطرائق الابتكارية القرائية التي شارك فيها 18 فاز منهم 3 وبلغ عدد المتميزين 5، ومسابقتين تم إطلاقهما في شهر القراءة وهما مسابقة القصة القصيرة في نسختها الرابعة وبلغ عدد المشاركات 776 كما بلغ عدد الفائزين منهم 9 والمتميزين 30 ومسابقة القارئ التريند في نسختها الأولى إذ بلغت المشاركات 210 فاز منهم 14 متسابقاً وعدد المتميزين 30

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