منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم بقصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور الجهاز في تبني استراتيجية استثمارية حكيمة لإدارة الثروات السيادية لدولة الإمارات، بما يضمن تحقيق أرباح مالية مستدامة وطويلة الأمد، تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادق المجلس على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية.

وناقش المجلس السياسات المقترحة بشأن الأصول الاستراتيجية، والهدف المنشود لحجم الأصول الكلية للجهاز خلال العشر سنوات القادمة، كما وجه بالقرارات المناسبة بخصوصها، كما اطلع المجلس على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار حتى 31مارس 2021، إضافةً إلى موافقته على توصيات اللجنة التنفيذية.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كل من معالي عبيد بن حميد الطاير، ومعالي د. سلطان أحمد الجابر، ومعالي عبد الله بن طوق، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، وعيسى محمد السويدي، ومحمد هادي الحسيني.

كما حضره معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من المديرين التنفيذيين.

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