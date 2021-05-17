"صحة" تطلق نموذجاً لمجموعة من الممارسات الطبية

المصدر: وام

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" نموذجاً لمجموعة من الممارسات الطبية الذي يقدم بموجبه الأطباء المختصون لتخصصات فردية أو متعددة رعاية طبية عالية الجودة عبر مرافق ومواقع مختلفة تحت مظلة واحدة ويتم تطبيق هذا النموذج في أكبر منشأتين من منشآتها هما مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأكد الدكتور عمر سالم الفلاسي استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة "صحة"، حرص "صحة" على ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم حيث تواصل مساعيها الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة للمتعاملين مع منشآتها من خلال مواصلة الارتقاء بالكوادر البشرية والمرافق الصحية التابعة لها وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل العلاجية.

وقال إن هذه الخطوة تهدف لتصنيف المنشآت الصحية لتكون من مراكز التميز وفقاً لقائمة من المواصفات والمتطلبات اللازمة للمنشآت الصحية المرخصة العاملة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يسهم في رضى المرضى ويسهل عليهم الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وفي إطار تطبيق نموذج الممارسات الطبية سوف يقدم المختصون في مدينة شخبوط الطبية الدعم والمساندة للمختصين في المدينة الطبية عند الحاجة إما من خلال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض المقيم في مدينة خليفة الطبية أو نقل المريض عبر خدمة الاسعاف المتميزة لشركة "صحة" إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج فيها والاستفادة من الإمكانيات الطبية المتطورة المتوفرة فيها.

كما تستفيد الكوادر الطبية العاملة في مدينة الشيخ خليفة الطبية من البرامج التي توفرها عيادة مايو كلينك التدريبية والاستفادة من برامج التعلم والتدريب والخبرة المتاحة فيها وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ومواهبهم في التخصصات الفرعية شديدة التعقيد والوصول إلى برامج التدريب والتطوير التي تم تطويرها بالتعاون مع مايو كلينك.

وسيتم التواصل مع المرضى الحاصلين على مواعيد للمراجعة وإبلاغهم بتغيير المنشأة التي سيتلقون الرعاية الطبية فيها من خلال مركز الاتصال التابع لشركة "صحة" سواء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية أو في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

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