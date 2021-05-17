جائزة "تقدير العمالية" تكرّم الفائزين من العمال والشركات في دورتها الرابعة

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرمت جائزة "تقدير العمالية" الفائزين ضمن دورتها الرابعة وبلغ عددهم 77 عاملا وشركة نجحوا في تحقيق معايير الجائزة وأظهروا تميزا واضحا في تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ أرقى أطر العلاقات التي تجمع بين العمال والمؤسسات والشركات التي ينتمون إليها، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات بين الأفضل عالميا في مجال العناية بالعمال وإيجاد البيئة الداعمة لهم، وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والحياة في العالم.

حضر الحفل الذي نظمته إدارة جائزة "تقدير" عدد من كبار المسؤولين والمديرين العموم في حكومة دبي وأعضاء السلك الدبلوماسي إضافة إلى ممثلي الشركات الفائزة والعمال المتميزين فيما روعي في الحفل تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين والحضور.

وخلال حفل التكريم، ألقى سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة تقدير رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي نائب مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي.. كلمة تقدم فيها بأسمى معاني التقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة "تقدير" لدعم سموه اللامحدود، ما كان له أبلغ الأثر في إنجاح الجائزة وتحقيق رؤيتها والأهداف المرجوة من ورائها.

وقال: "ضمنت دولة الامارات من خلال قوانينها وتشريعاتها، حقوق العمال ووفرت لهم بيئة عمل آمنه، ومن هنا تنبع أهمية الجائزة التي تمنح للشركات التي تقدم أفضل رعاية وبيئة عمل لعمالها وتكرم العمال المتميزين والمبدعين لإسهاماتهم في مسيرة البناء".

وتطرق سعادة اللواء عبيد بن سرور الى أبرز إنجازات الجائزة في دورتها الرابعة ومنها توفير 35 محفزا حكوميا مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وسيتم منحها للشركات والعمال المتميزين الفائزين بجوائز الجائزة من فئتي 4 - 5 نجوم، إضافة إلى إطلاق مشروع جديد يشمل توفير "بطاقات تميز" للعمال المتميزين، وتمنحهم حسومات خاصة، وتوزيع ملايين الكمامات والقفازات والوجبات الغذائية على العمال، فضلا عن حملات التوعية الميدانية بعدة لغات، وأخرى تم تنظيمها عن بعد، استهدفت الشركات والعمال في دولة الإمارات للتعريف بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأحدث مستجدات الجائحة.

وأعرب رئيس الجائزة عن بالغ تقديره لجميع الجهات الحكومية التي دعمت الجائزة واللجان وفرق العمل المعنية والشركات الراعية وفريق عمل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وفريق جائزة تقدير على جهودهم المتميزة دعما للجائزة، كما تقدم بالشكر والتهنئة إلى الشركات الفائزة، داعيا من لم يحالفهم الحظ إلى بذل الجهود المطلوبة للفوز في الدورة المقبلة.

وشهد الحفل عرض فيلمين توثيقيين تناولا قصة نجاح دبي وعمال وفدوا إليها منذ عشرات السنين وما زالوا يعيشون فيها حيث استطاعوا بفضل عطائهم وما قدمته دبي لهم من أسباب الحياة الكريمة، بناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

وقام سعادة اللواء عبيد بن سرور بتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة متمنيا لهم المزيد من التوفيق على طريق الريادة والتميز، كما كرم سعادته ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للجائزة وهم : هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومجموعة وصل لإدارة الأصول.. كما شمل التكريم قطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام كشريك إعلامي استراتيجي، ومؤسسة نداء – مؤسسة الاتصالات المهنية، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، إضافة إلى شركة نيا؛ الراعي البلاتيني، وشركة "اماراتك" و"فلاي دبي" ضمن فئة الرعاية الذهبية، وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة إينوك وشركة الفردان للصرافة ضمن فئة الرعاية الفضية ومطعم الصفدي.

وبلغ إجمالي عدد العمال والشركات الفائزة بالفئات الخمس للجائزة في دورتها الرابعة "77 عاملا وشركة" حصلوا على الفئات ما بين "3 – 5 نجوم" إذ فازت 4 شركات بجائزة فئة 5 نجوم، و11 شركة بفئة 4 نجوم، و14 شركة بفئة 3 نجوم.

وعلى صعيد العمال، فقد حصل 4 مهندسين على جوائز من فئة "5 نجوم"، وحصل 4 مشرفين على لقب المشرف الميداني المتميز، و4 عمال على فئة العامل المتميز، أما العمال الفائزين بفئة "4 نجوم" فقد حصل 11 عاملا على لقب المشرف الميداني المتميز و11 عاملا على لقب العامل المتميز، وحصل 14 عاملا على لقب العامل المتميز في فئة "3 نجوم".

الشركات الفائزة

فئة الـ 5 نجوم: مجموعة النابودة للإنشاءات، وشركة نستله دبي للتصنيع، وشركة إمداد وشركة رواد الأعمال من كيموها.

فئة الـ4 نجوم: شركة أمانة للحديد ومقاولات البناء، وشركة المشربية لصناعة المفروشات، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية -الشرق الأوسط، وشركة أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء، وشركة الساحل للمقاولات، وشركة المتحدة للإنشاءات الهندسية، وشركة جيكو الميكانيكية والكهربائية المحدودة، ومجموعة إيروس، وشركة النصر للمقاولات، وشركة أجيليتي جلوبال لوجستيكس.

فئة الـ 3 نجوم: مجموعة خدمات المرافق EFS ، وشركة ترايستار للنقل، وشركة تنكات ثيولون الشرق الأوسط، وشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية، وشركة دولسكو، وشركة الأمن العالمي، وشركة سانغ يونع للهندسة والبناء، وشركة بالحصا ست للإنشاءات، وشركة المنتجات البلاستيكية الدقيقة، وشركة معارض الكترا، وشركة بتروناس، وشركة هارد بريكاست لأنظمة البناء، وشركة ار اي كيو للمقاولات ،وشركة ارسن وتوبرو المحدودة.

وأشاد رعاة الجائزة بإنجازات دورتها الرابعة، وقال سعادة هشام القاسم، الرئيس التنفيذي في وصل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية " سعداء أن نكون شريكا استراتيجيا للجائزة ونتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو راعي الجائزة لدعمه لهذه المبادرة الرائدة لترسيخ سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل ودعم أفضل الممارسات في مجال الرعاية العمالية".

وأضاف: "تؤكد الجائزة حرص القيادة الرشيدة على تكريم كل من يعمل بجد وإخلاص كما تركز على الاعتراف بدور فئة مهمة تسهم باستمرار في تقدم الإمارة وازدهارها".

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك "نثمن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجائزة "تقدير"، ويشرفنا بأن نكون من رعاة الفئة الفضية لهذه الجائزة المرموقة التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في العلاقات التي تربط بين جهات العمل والعمال في إمارة دبي، وما لذلك من دور كبير في تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعمل والحياة".

من جانبه قال ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة اماراتك "من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من المبادرة الملهمة لخلق تعاون طويل الأمد وتفاهم هادف بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي أوسع".

وأضاف: "أطلقت دبي العديد من المبادرات الرائدة ومن بينها جائزة التقدير التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، بهدف تعزيز العلاقة بين الشركات وعمالها وموظفيها لتحقيق نتائج جيدة. وقد قطعت الجائزة شوطا طويلا في خلق وتعزيز ثقافة عمل مثمرة وشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدة الدولة على المضي قدما على هذه الطريق".

وقالت هيلي نيا، مسؤولة التطوير في شركة نيا الراعي البلاتيني للجائزة: "جائزة تقدير هي بلا شك مبادرة رائدة تسهم في تحقيق علاقة منسجمة ومربحة بين أصحاب العمل وعمالهم ونحن فخورون بدعمها نظرا لأهدافها السامية ومساعيها لمواكبة جهود دبي الدؤوبة في الحفاظ على المعايير العالمية لممارسات رعاية العمال، والتزامها الثابت بهذه الرؤية وتصميمها على تحسين معيشة العمال وجعل عالمهم مكانا أفضل".

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تأتي رعاية فلاي دبي لهذه الجائزة انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية كناقلة وطنية تمتلك شبكة واسعة من الوجهات حول العالم وترسيخ سمعة دبي كأفضل مدينة عالمية للعيش والعمل وفقا لنهج ورؤية القيادة الرشيدة".

وأضاف أن الناقلة وكعادتها خلال السنوات الماضية كانت حريصة على دعم الفاعليات والاحداث في دبي وخاصة مثل هذه الجائزة التي ترتقي بعلاقات العمل والعمال وهو جزء من تميز وثقافة دبي التي تعد اليوم وجهة عالمية للسياحة والاعمال وتستقطب الكفاءات من مختلف دول العالم.

وقال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفردان للصرافة " يشرفنا أن نكون جزءا من هذه المبادرة التي تحظى بدعم قادتنا أصحاب الرؤى الواضحة للمستقبل ومتطلبات ريادته، ونحن متحمسون لزملائنا من أصحاب الأعمال المحليين والدوليين الذين يتم تكريمهم لثقافة عملهم المميزة".

يذكر أن الجائزة تشتمل على أعلى المعايير الدولية في مجال رعاية العمال ومنها على سبيل المثال: التعيينات والأجور وجودة المرافق والبنية التحتية والصحة والسلامة وكذلك الشفافية والعدالة والإبداع والابتكار، وانطباعات العمال عن بيئة عملهم، في حين أسهمت "تقدير" في تحفيز الشركات، خاصة الكبرى منها، على إدخال تحسينات على سياساتها المعتمدة بما يتناسب مع معايير الجائزة.

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