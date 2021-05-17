طرق دبي تفوز بجائزة "ستيفي العالمية" عن أفضل إنجاز تنموي مبتكر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فوزها بجائزة (ستيفي العالمية)، الرائدة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة على مستوى العالم، وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة في إطار تثمين جهودها النوعية، التي تبذلها في المجالات ذات الصلة بعملها.

وتفصيلا، قال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد حصلنا على الجائزة الفضية عن أفضل إنجاز تنموي مبتكر وذلك عن المشاركة في مشروع هلا وهو مشروع مشترك بين الهيئة وشركة كريم.

وأعرب الحداد عن سروره لحصول الهيئة على هذه الجائزة، قائلا: “نحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة العالمية المرموقة من الفئة الفضية مما يعكس مساعي الهيئة للارتقاء بإنجازاتها التجارية والاستثمارية المبتكرة في النمو وجلب التكنولوجيا المبتكرة وخبرة السوق في مجال الحجز الإلكتروني والتنقل."

وأضاف الحداد: "تُعتَبَرُ هذه الشراكة هيئة الطرق والمواصلات وشركة هلا الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية وشركة من القطاع الخاص متخصصة في الحجز الإلكتروني، وتُعد نموذجاً للشراكة المتميزة والتعاون المثمر في التطوير المتكامل لمنظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحجز الإلكتروني أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب ".

"وتوضح الجائزة جهود الهيئة في تعزيز التنمية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع المبتكرة في قطاع النقل، كما تصف أيضا إمكانيتها في تطوير نماذج أعمال فعّالة تحقق عوائد استثمارية عالية ووفورات في التكاليف، بالإضافة إلى أنها تُظهر قدرة الهيئة على إقامة علاقات شراكة قوية ومستدامة مع القطاع الخاص."

وأوضح الحداد إلى أن الحصول على الجائزة تطلب اتخاذ عدة خطوات وتواصل مع الجهة المانحة لجائزة ستيفي وشركة هلا لتحديد وتحليل الجوانب المبتكرة وكيفية تسليط الضوء على التحسين الكبير في الجودة وتجربة المتعاملين وما إلى ذلك من الأثر التحويلي على المجتمع المحلي.

الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون التجارية والاستثمار كانت قد حقّقت العديد من الإنجازات في تعزيز التميز وضمان الريادة في الابتكار للقيام بمشاريع حيوية للهيئة. واختتم الحداد حديثه بالقول: "تساهم جهود الإدارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة مثل (تطوّر الهيئة) و(دبي الذكية) و(إسعاد الناس).

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