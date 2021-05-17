محمد بن راشد مرحباً بالمشاركين في سوق السفر: التعافي السياحي العالمي يبدأ من دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021)، ضمن دورة استثنائية للحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، من ناحية أعداد المشاركين بالحضور المباشر في أكبر تجمع من نوعه خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، حيث يعكس تأكيد إسهام دبي في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوين عبر «تويتر»: «62 دولة تشارك اليوم حضورياً في دبي بفعاليات معرض سوق السفر العربي.. الحدث السياحي الأكبر عالمياً منذ تفشي الجائحة.. نرحب بالجميع في دبي، حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم، وحيث نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف».

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افتتاح



وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، قد افتتح فعاليات المعرض، حيث أكد أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من سوق السفر العربي من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم هي شهادة ثقة جديدة في نجاح دبي في توفير أجواء آمنة تضمن سلامة وصحة جميع المشاركين في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من ناحية الحضور المباشر منذ نحو عام ونصف العام تقريباً.



ونوه سموه بأن تنظيم هذا الحدث الضخم يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة تعافي هذا القطاع الحيوي ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم أجمع، وتأكيد إسهام دبي في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة.

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حدث كبير



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تدوين عبر «تويتر»: «استهلّ معرض سوق السفر العربي 2021 فعالياته اليوم (أمس)، إذ تستضيف دبي، وجاهياً وبأمان، أكبر حدث لصناعة السفر في العالم. دبي إحدى المدن القليلة التي تستضيف فعاليات الأعمال والصناعة مع المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة».



وأضاف سموه: «ونظراً إلى أهمية قطاع السفر والسياحة كمساهم رئيس في الاقتصادات والمجتمعات، فإن أحداثاً مثل معرض سوق السفر العربي 2021 تساعد على معاودة النشاط السياحي بأمان، مع إبراز جاذبية دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم».

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