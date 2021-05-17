«30 دقيقة» لتعزيز نفسية موظفي عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان «30 دقيقة» بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين وللتغلب على الضغوط والتحديات بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية لتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية.

وأكد عبدالله أبو شهاب مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة أن إطلاق البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي والمعنوي في غضون 30 دقيقة ضمن الجلسات الاستشارية التي سيقدمها مستشارون متخصصون في الصحة النفسية ومعتمدون ومرخصون من الجهات المعنية، كما نسعى من خلال البرنامج إلى توفير بيئة عمل جاذبة وعلاقات عمل إيجابية ومجتمع سعيد، وتمكين الموظف من تحقيق التوازن بين ضغوط العمل والحياة الاجتماعية، والمساهمة في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف. مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف موظفي الجهات الحكومية كافة في الإمارة والتي يسري عليها المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، ولائحته التنفيذية، وعائلاتهم من الدرجة الأولى (الأزواج، والأبناء، والآباء).

وأشار إلى أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع شركة متخصصة في تقديم الاستشارات والدعم في مجال الصحة النفسية، وسيقدم البرنامج خدمة الاستشارات للموظف وعائلته، وتقديم التوصيات وخطة العمل وتقرير بعد كل جلسة والمتابعة الدورية للموظف من قبل المختصين إلى أن يتم الانتهاء من الدعم المطلوب، بالإضافة إلى تقرير نهائي بعد الانتهاء من جميع الجلسات المطلوبة يتم تقديمه للموظف عن حالته ومدى التطور والاستفادة من البرنامج. موضحاً أنه يتعين على الموظف إرسال طلب يقوم فيه بالتعريف عن نفسه من خلال بطاقة العمل، وتوضيح المشكلة التي يعانيها للاستفادة من البرنامج.

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