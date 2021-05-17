99 % التزام المؤسسات بالإجراءات في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2189 زيارة تفتيشية على المؤسسات أول من أمس، وتم مخالفة مؤسستين وتوجيه 11 تنبيهاً ولم تسجل أي حالة إغلاق، وبحسب التقرير اليومي للرقابة على المؤسسات بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 99%، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2176 مؤسسة.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة. كما يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتباعها في المؤسسات ، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها ، ومن أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز