إقبال كبير على «التطعيم» في مركز الخبيصي بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يشهد مركز صحة لتطعيم كوفيد - 19 الواقع في منطقة الخبيصي بمركز العين للمؤتمرات إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين يومياً للتطعيم ضد «كورونا»، ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية واسعة. كما يحرص طاقم المركز على الرد على استفسارات المراجعين الذين يحضرون للمركز بخصوص التطعيم، وهناك استجابة كبيرة لتلقي اللقاح من شتى الشرائح المجتمعية المسموح لها به.

وأوضحت ريسة المنصوري مديرة مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في العين، ومديرة مركز صحة للتطعيم لـ«البيان» أن لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة آمنة وفعالة وخضعت لإجراءات علمية وتنظيمية صارمة لضمان سلامتها، وفعاليتها وجودتها، وستوفر للجميع الحماية اللازمة. داعية الفئات المستهدفة إلى ضرورة التطعيم، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم وصحة أسرهم.

وأضافت المنصوري: «أنا وعائلتي وجميع الطاقم الطبي الذي أعمل معه حرصنا على أخذ اللقاح وما زلنا ملتزمين الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقالت: أريد التنويه إلى نقطة مفادها أن أخذ لقاح «كوفيد 19» للتطعيم الجماعي في أنحاء الدولة بارقة أمل تلوح في عام 2021، نحو مجتمع متعافٍ. كما أن الأسس الثلاثة للتغلب على جائحة «كوفيد 19» هي حرص الشخص على حماية نفسه ومجتمعه عبر اتخاذ جميع احتياطات السلامة، والفحص بشكل دوري، والتطعيم للمساعدة على منع انتشار العدوى. كما يعد التطعيم باللقاح من أسرع الطرائق لتحقيق المناعة الشاملة ضد الفيروس. وليس هذا فحسب، إذ يجب أن يوضع في الاعتبار أن كل من أخذ اللقاح يجب أن يدرك احتمال إصابته بالعدوى ونقل الفيروس، وحتى إن لم تظهر عليه أي أعراض.

كما يظل الالتزام باحتياطات السلامة أمراً بالغ الأهمية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا لقاح «كوفيد 19» إذ يتحتم ارتداء أقنعة الوجه الواقية، وغسل اليدين والتعقيم، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وجميعها أمور لا تزال مهمة اليوم، كما كانت منذ بداية انتشار الجائحة».

وتابعت: «تتمثل إجراءات أخذ التطعيم في مركز صحة لتطعيم «كوفيد 19» بحجز موعد مسبق للتطعيم باستثناء الفئات المعفاة من الحجز، وكبار السن، وأصحاب الهمم، ومن يعانون أمراضاً مزمنةً وذلك عبر تطبيق صحة. وبمجرد وصول الشخص الراغب في الحصول على اللقاح سيتم تسجيله في الموقع المخصّص للتطعيم، وسيخضع لعملية تقييم، تشمل قياس ضغط الدم.

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