«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد أبو شهاب السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.



وتم في الاجتماع الاطلاع على خطة عمل اللجنة الخاصة بالزيارات الميدانية والحلقات النقاشية لمناقشة الموضوع ومحاوره المتمثلة بسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.



كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على خطة عملها الرقابية للموضوعات التي ستتبناها في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي.

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