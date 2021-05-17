دبي تدعم انتشار السيارات الكهربائية والهجينة بمحفزات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تدعم مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، جهود إمارة دبي لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وساهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطلاق مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. إذ تسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021. وتجاوزت دبي الهدف المحدد في الاستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد، إذ انخفضت الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019.

إحصائية

وتكثف الهيئة جهودها لتحقيق التوجيه رقم «2» لعام 2020 الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة في دبي لزيادة أعداد السيارات الحكومية الكهربائية والهجينة. وحتى نهاية فبراير 2021 وصل عدد إجمالي المركبات الكهربائية في إمارة دبي إلى 2473 مركبة فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8489 مركبة. وكذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2653 مركبة. وبلغ عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 مارس من العام الجاري 3210 متعاملين.

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز خدماتها الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، طورت الهيئة مبادرة «الشاحن الأخضر» بما يضمن راحة بال المتعاملين.

وأتاحت الهيئة لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة «الشاحن الأخضر»، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» الموثوق بها والصديقة للبيئة. وتتعاون الهيئة مع الجهات كافة لتأسيس شبكة وطنية موحدة لشحن السيارات الكهربائية بتقنية بلوك تشين تربط جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح الوصول إلى المعلومات عبر شبكة رقمية موحدة عالية الأمان.

تطبيق ذكي

وتتيح الهيئة لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR code المتوافر في محطات الشاحن الأخضر العامة التابعة للهيئة، بما يتيح لهم شحن سياراتهم باستخدام التطبيق أو باستخدام بطاقة «الشاحن الأخضر».

وتتيح الهيئة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة.وكذلك قامت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتقديم الحوافز التي شملت تخصيص مواقف من دون رسوم مخصصة للسيارات الكهربائية، وخفض رسوم الهيئة عند تسجيل السيارات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك.

وانتهت الهيئة من تركيب ما يقارب 300 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي.

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