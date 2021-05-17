85 دولة تشارك في معرض «الشرق الأوسط للطاقة» اليوم

المصدر: دبي - وام

يفتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية اليوم معرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 والذي سيقام افتراضياً بمشاركة نخبة من متخصصي ومحترفي قطاع الطاقة المسجلين من أكثر من 85 دولة حول العالم.



وابتداء من اليوم وحتى 9 يونيو المقبل سيسلط المعرض الضوء في كل أسبوع على قطاع مختلف لصناعة الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتوزيع والطاقة الحرجة والاحتياطية واستهلاك الطاقة وإدارتها.



وسيتناول الأسبوع الأول من الحدث قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأحدث الأفكار والاتجاهات والابتكارات في الصناعة مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين النظيف الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التزام



وبهذه المناسبة قالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة: «يؤكد حدثنا الافتراضي الأول التزامنا دعم صناعة الطاقة العالمية إذ قمنا بتطوير منصة مواتية وملائمة لتنمية فرص الأعمال والتواصل الإيجابية في واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها الصناعة.. كما تم جمع خبراء صناعة الطاقة من جميع أنحاء العالم لتقديم مجموعة من الجلسات والندوات رفيعة المستوى طوال كل أسبوع».



وأضافت إن الخبراء سيتناولون في الحدث موضوعات من بينها أهداف الطاقة النظيفة واعتماد الهيدروجين النظيف والطاقة الشمسية والفرص المتاحة حول طاقة الرياح فضلاً عن استضافة سلسلة من المحادثات التقنية وعروض المنتجات.



وتشمل مواضيع جلسات المعرض تنويع الطاقة والسباق لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجيات الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات وإدراك إمكانات الهيدروجين النظيف الأخضر وتسليط الضوء على زيادة إنتاج الألواح الشمسية وأحدث الابتكارات في تصميم وتركيب الوحدات الكهروضوئية.



وستعقد في الحدث الافتراضي للمعرض الذي يستمر أربعة أسابيع سلسلة من المحادثات التقنية وطاولات مستديرة تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات لقيادة الفكر ومقابلات عن بعد.



ويؤكد هذا الحدث الافتراضي التزام معرض الشرق الأوسط للطاقة تقديم فرص تواصل إيجابية لصناعة الطاقة وإقامة شراكات وتقديم رؤى وخلق القدرة على الحصول على أحدث الحلول بالإضافة إلى ربط المستخدمين بآلاف العملاء والشركاء وجهات الاتصال المحتملين عبر سوق الطاقة.

منتجات



يشكل معرض الشرق الأوسط للطاقة جزءاً أساسياً من التوسع الاقتصادي في الشرق الأوسط وربط الأعمال التجارية وتقديم منتجات جديدة إلى المنطقة لبناء البنية التحتية والعقارات والتجارة.



ويساعد معرض الشرق الأوسط للطاقة الآن الحكومات والمنظمات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تنويع توليد الطاقة وإمداداتها وبناء مستقبل مستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز