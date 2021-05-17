سعيد الطاير: عودة تؤكد نجاح الإمارات في التعامل مع تداعيات الجائحة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن عودة موظفي حكومة دبي لمباشرة مهامهم الوظيفية من مقار عملهم بنسبة 80% اعتباراً من أمس وبنسبة 100% اعتباراً من 13 يونيو 2021، خطوة رائدة تؤكد نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد 19» بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في أن تكون دولة الإمارات من بين أسرع دول العالم نهوضاً من الجائحة عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع تطبيق جميع التدابير الوقائية اللازمة، إضافة إلى نجاح الجهود الوطنية لتشجيع المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، والتي أسهمت في أن تتصدر دولة الإمارات العالم بأعلى معدل تطعيم لـ«كوفيد 19»، إضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع.





وتابع الطاير: كما تسلط هذه الخطوة الرائدة الضوء على المرونة التي تتمتع بها حكومة دبي والتي مكنتها من مواكبة جميع التغيرات والتطورات ومواصلة العمل بكفاءة تامة في مختلف الظروف والتعامل مع الطوارئ والأزمات بكل كفاءة واقتدار.



وأضاف معالي الطاير: تطبق الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام قنوات الهيئة الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، كما حثت الهيئة موظفيها على تلقي اللقاح للمساهمة في القضاء على الفيروس وتسريع عملية التعافي والعودة الكاملة للحياة الطبيعية.

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